Área da Horta Comunitária no Jardim Adamantina recebe visita técnica da Caixa para o Minha Casa Minha Vida

Adamantina recebeu nesta sexta-feira (31) a visita de profissionais da área técnica da Caixa Econômica Federal, que realizaram uma avaliação in loco na área onde hoje funciona a Horta Comunitária do Jardim Adamantina. O local foi indicado pela Prefeitura para receber o empreendimento de 40 moradias do programa Minha Casa Minha Vida.

A visita faz parte do processo de análise do projeto, etapa essencial para confirmar a viabilidade técnica da área proposta. Os profissionais da Caixa foram ao local acompanhados do secretário municipal de planejamento, André Ricardo Ricci Júnior, e técnicos da pasta.

Em agosto deste ano, o Ministério das Cidades anunciou a inclusão de Adamantina entre os municípios contemplados com novas unidades habitacionais dentro do programa federal.

Após a divulgação da lista das cidades aptas, o município deu início ao cadastramento da proposta e à indicação do terreno, seguindo os critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Agora, a continuidade do processo depende do parecer técnico da Caixa Federal. Caso a área seja aprovada, o espaço atualmente ocupado pela horta dará lugar ao novo conjunto habitacional.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento, o terreno foi escolhido por apresentar infraestrutura urbana já existente, o que dispensa a abertura de novas vias públicas e agiliza a implantação do projeto.

O órgão municipal destacou que a decisão também seguiu recomendações do próprio convênio, evitando a necessidade de tramitação junto ao GRAPOHAB, o que poderia atrasar o andamento do processo. A área indicada, segundo a Prefeitura, atende a todos os requisitos técnicos e urbanísticos necessários e foi considerada a única viável dentro das diretrizes estabelecidas.

Com a visita técnica, o projeto entra em uma nova fase de análise, que poderá confirmar a instalação do novo empreendimento habitacional em Adamantina, ampliando o acesso à moradia para famílias de baixa renda que se enquadrem nos requisitos do Minha Casa Minha Vida. Não há prazo para a conclusão dessas tratativas.

Por Sigamais

.