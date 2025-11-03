Adamantina tem participação de destaque na final estadual dos Jogos da Melhor Idade

Adamantina teve uma participação de destaque na final estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizada em São João da Boa Vista (SP). O evento reuniu atletas de diversas regiões do Estado em uma grande celebração do esporte, da vitalidade e do envelhecimento ativo. Representando o município com dedicação e talento, os competidores adamantinenses conquistaram excelentes resultados, levando o nome da cidade ao pódio e reforçando sua tradição esportiva.

Entre os destaques da delegação, o professor Paulista brilhou nas provas de natação, conquistando duas medalhas de bronze, nas modalidades nado de costas e nado livre. A performance foi marcada por garra, técnica e superação, servindo de inspiração para os demais integrantes da equipe.

Outro grande resultado veio com a atleta Arlete Motoki, que alcançou o 3º lugar no arremesso de peso, demonstrando força, determinação e preparo físico exemplar. A conquista reafirma o potencial dos atletas da cidade em diferentes modalidades e evidencia o comprometimento do grupo com o esporte.

O JOMI é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes, e tem como objetivo principal incentivar o envelhecimento ativo, a convivência social e a prática esportiva entre pessoas com mais de 60 anos. Mais do que uma competição, o evento é um momento de integração, troca de experiências e valorização da terceira idade.

A participação de Adamantina na fase final estadual é motivo de orgulho para toda a comunidade, resultado do trabalho conjunto entre atletas, professores, equipe técnica e apoio do poder público municipal. Além das medalhas, os representantes da cidade retornam com histórias de superação, amizade e amor pelo esporte — valores que fazem do JOMI um dos eventos mais significativos do calendário esportivo paulista.

