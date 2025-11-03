Procurado pela Justiça tenta fugir pulando muros, mas é capturado pela polícia em Adamantina

Um homem de 23 anos, que estava com mandado de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar no final da tarde deste sábado (1º), em Adamantina.

Conforme informações da corporação, por volta das 18h, durante patrulhamento de rotina, os policiais receberam informações via COPOM sobre a presença do procurado em um bairro da cidade.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou escapar, pulando muros de diversas residências vizinhas na tentativa de despistar a equipe. Os militares iniciaram acompanhamento a pé e conseguiram realizar a abordagem logo em seguida.

Após verificação dos dados, foi confirmada a existência do mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Adamantina, onde permaneceu à disposição da Justiça. (Por: Redação – Foto: Arquivo)



