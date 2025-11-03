Rede de Combate ao Câncer de Adamantina divulga programação especial do Novembro Azul

A Rede de Combate ao Câncer de Adamantina anunciou a programação especial do Novembro Azul, campanha voltada à conscientização e prevenção do câncer de próstata — o tipo mais comum entre os homens, depois do câncer de pele.

A instituição convida a população masculina a participar das ações, que terão início nos dias 6 e 7 de novembro, das 8h às 17h, com a realização de triagem para homens a partir de 45 anos. Aqueles que possuem histórico familiar da doença em primeiro grau (pai, irmãos ou avô) poderão participar a partir dos 40 anos.

Já no dia 8 de novembro, será realizado o Mutirão do Novembro Azul, a partir das 7h30, nas dependências da própria entidade. Os participantes deverão comparecer em jejum, para a coleta de sangue destinada ao exame de PSA (Antígeno Prostático Específico), um dos principais indicadores para detecção precoce do câncer de próstata.

De acordo com a Rede de Combate ao Câncer de Adamantina, durante o mutirão também haverá aferição de pressão arterial, seguida de um café da manhã coletivo. Na sequência, os homens passarão por avaliação médica e exame de toque retal, realizados pelos médicos Dr. Alex e Dr. Nilson, que atendem na instituição.

Após o mutirão, os atendimentos retornarão à rotina normal, mediante agendamento prévio.

A Rede de Combate ao Câncer reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, lembrando que o câncer de próstata, quando identificado nas fases iniciais, tem altas chances de cura.

NOVEMBRO AZUL

O Novembro Azul é uma campanha mundial voltada à conscientização sobre a saúde do homem, com foco principal na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo mais comum entre os homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), milhares de novos casos são diagnosticados anualmente no país, e a maioria poderia ser identificada precocemente por meio de exames simples, como o PSA (Antígeno Prostático Específico) e o exame de toque retal.

