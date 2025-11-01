Adamantina integra o Guia Rotas do Queijo de São Paulo com duas queijarias artesanais

Adamantina foi incluída oficialmente nas Rotas do Queijo de São Paulo, lançadas na quinta-feira (30) pelo Governo do Estado, durante o evento Mesa SP, em São Paulo.

A iniciativa intersecretarial tem como objetivo incentivar a produção artesanal de queijos, conectando produtores, turistas e consumidores em experiências que unem gastronomia, cultura e turismo rural.

Duas queijarias de Adamantina integram a nova edição do Guia Rotas do Queijo de São Paulo, que reúne os principais destinos do turismo gastronômico e rural ligados à produção queijeira. A Queijos Monte Alegre e a Leite Jóia, da Associação dos Produtores de Leite de Adamantina e Região (Aplemar), representam o município na Rota Alta Paulista, ao lado de outros empreendimentos da região, como os de Marília, Paraguaçu Paulista, Salto Grande e Queiroz.

Conforme o Guia, a QUEIJOS MONTE ALEGRE, localizada no Sítio Estrada Quatorze, já integrava a rota turística do queijo artesanal paulista. Há oito anos, a propriedade produz queijos de vaca e cabra e mantém viva a tradição familiar com produtos reconhecidos pela qualidade. Além da produção, oferece experiências de turismo rural, com destaque para o café colonial servido aos domingos, quando visitantes podem degustar queijos frescos, requeijões, mussarelas e outros produtos locais.

Já o LEITE JÓIA marca a estreia de Adamantina com uma associação de produtores no Guia. A Aplemar reúne famílias dedicadas à produção de leite e derivados artesanais com foco em qualidade e sustentabilidade. A marca produz queijos meia-cura premium, mussarela, nozinho, burrata e parmesão, além de manteiga e requeijão de corte, todos sem aditivos, corantes ou conservantes. O espaço ainda funciona como vitrine da gastronomia regional, oferecendo geleias, mel, vinhos e charcutaria. A loja fica na Rua Quintino Bocaiuva, s/n, na região aos fundos do Recinto Poliesportivo.

O Guia Rotas do Queijo de São Paulo, coordenado pelo Governo do Estado e pela InvestSP, é uma iniciativa que une turismo, cultura e desenvolvimento econômico, promovendo o queijo como expressão do território e da identidade paulista. As rotas percorrem todas as regiões do estado e valorizam a diversidade de estilos e técnicas de produção, que vão dos queijos frescos aos maturados de longa guarda.

Com centenas de produtores formalizados e um crescimento de cerca de 20% ao ano na produção de queijos artesanais, o estado de São Paulo se consolida como um dos polos mais criativos do país no setor. As rotas estimulam o turismo rural e gastronômico, conectando visitantes a experiências que envolvem sabores, histórias e hospitalidade.

A presença da Monte Alegre e do Leite Jóia reforça o papel de Adamantina como referência regional na produção de queijos artesanais e destino turístico que celebra o encontro entre tradição, sabor e desenvolvimento local.

(Com informações do sigamais/Impacto)

