Leilão de Gado e Almoço Beneficente vão impulsionar construção do Salão Paroquial do Bairro Tucuruvi

A solidariedade promete ser o ingrediente principal de um grande evento marcado para o dia 7 de dezembro, em Adamantina. A Paróquia São Francisco de Assis promoverá um Leilão de Gado e Almoço Beneficente, com toda a arrecadação voltada à construção do Salão Paroquial da Comunidade São João Batista, no Bairro Tucuruvi.

O encontro será realizado no Recinto Poliesportivo, a partir das 11h, e deve reunir fiéis, produtores rurais e famílias de toda a região em um momento de confraternização e apoio à comunidade.

UM EVENTO COM PROPÓSITO

A iniciativa tem como objetivo levantar recursos para impulsionar a construção do novo salão paroquial, que será um importante espaço de convivência, encontros comunitários, celebrações e atividades pastorais. O projeto representa um passo significativo no fortalecimento da fé e da vida social dos moradores do Tucuruvi e arredores.

De acordo com a organização, o evento contará com um almoço especial, ao valor de R$ 60,00 por convite. O cardápio foi cuidadosamente preparado para agradar todos os paladares: torresmo e mandioca frita na entrada, seguidos de arroz, feijão tropeiro, porco no rolete, alcatra no espeto, frango assado e diversas saladas. Os organizadores pedem que os participantes levem seus pratos e talheres.

Além do almoço, o leilão de gado promete movimentar o recinto, com doações de animais e produtos realizadas por pecuaristas e apoiadores da causa.

COMUNIDADE EM CRESCIMENTO

A Paróquia São Francisco de Assis foi oficialmente instalada em maio de 2019, no Jardim Adamantina, e desde então tem sido conduzida pelo padre Joaquim de Souza, carinhosamente conhecido como padre Quinzinho.

Sua área pastoral abrange diversos bairros da cidade — entre eles o Jardim Adamantina, Parque Itaipus, Conjunto Primavera, Parque Universitário e Residencial Rio Branco — além de comunidades rurais como São Judas Tadeu (Estrada 14), São João Batista (Tucuruvi) e Santo Antônio de Pádua (Lagoa Seca).

Com a construção do novo salão paroquial, a Paróquia reforça seu compromisso de estar cada vez mais próxima das famílias e de oferecer espaços adequados para o desenvolvimento espiritual e social da comunidade.

UM CONVITE À PARTICIPAÇÃO

Os organizadores reforçam o convite a toda população de Adamantina e região para participar do evento. “Será um dia de alegria, união e fé. Cada gesto de colaboração fará diferença para a concretização desse sonho coletivo”, destacam os voluntários envolvidos.

Mais informações e convites podem ser obtidos diretamente com os membros da Paróquia São Francisco de Assis ou nas comunidades que integram a área pastoral.

.