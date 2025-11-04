Nova Farmácia Municipal de Adamantina será inaugurada no dia 24 de novembro

A Prefeitura de Adamantina se prepara para entregar à população o novo espaço para o atendimento farmacêutico. A nova Farmácia Municipal tem inauguração prevista para o dia 24 de novembro, conforme informou o sigamais.

A nova Farmácia Municipal e estará localizada na Rua Joaquim Nabuco, na região central da cidade.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a transferência para o novo espaço será realizada durante o feriado do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro (quinta-feira), e o ponto facultativo municipal do dia 21 (sexta-feira). A escolha desse período tem o objetivo de permitir a reorganização completa de medicamentos, insumos e equipamentos sem a necessidade de interromper o atendimento à população, que será retomado normalmente após a mudança.

A nova Farmácia Municipal ocupa dois imóveis interligados, alugados pela Prefeitura em dezembro de 2023, e que até então nunca haviam sido utilizados. A estrutura foi planejada para melhorar o fluxo de trabalho interno e oferecer um ambiente mais adequado tanto aos servidores quanto aos usuários do serviço.

O atendimento ao público será realizado no prédio situado à Rua Joaquim Nabuco, nº 130, que dispõe de recepção ampla, cadeiras para espera, sanitários e guichês de atendimento, garantindo mais conforto e organização aos pacientes. Já o imóvel localizado na Alameda Fernão Dias, nº 767, será destinado exclusivamente às atividades logísticas, como o recebimento de mercadorias, armazenamento e controle de estoque de medicamentos e insumos.

Por Folha Regional Adamantina

