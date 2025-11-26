Pedalada e Parque Iguaçú são os finalistas da Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina

As equipes do Pedalada Futsal/ Anderson Veiculos e Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação são os finalistas da 1° Copa Selar Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina.

As duas equipes conquistaram o direito de disputar a grande final com as vitórias diante de seus adversários Arsenal FC/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú e Os Quaiados FC/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletricista/ Alencar Encanador/ Marcos Construtor.

OS JOGOS

PEDALADA FUTSAL

O Pedalada Futsal garantiu sua classificação para a final, surpreendendo com a vitória por 4 a 2, contra o Arsenal. Adenilson Dê e Fael com dois cada foram os marcadores.

Jeferson Sassá marcou os dois do Arsenal.

PARQUE IGUAÇU FC

O Parque Iguaçu FC com 100% de aproveitamento na competição, bem postado em quadra não teve trabalho para garantir sua classificação para a final, onde derrotou por 6 a 0, Os Quaiados FC. Claudemir Mir fez (4) gols, Pedro Henrique e Leandro Tataieta foram os marcadores.

As partidas das semifinais foram realizadas na noite de segunda-feira (24) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

ARBITRAGEM

Flávio e Durva (Tupi Paulista). Com ótima atuação

ARTILHEIRO

Claudemir Mir (19 gols – Parque Iguaçu)

DEFESA MENOS

Parque Iguaçu

DISPUTA FINAL

A disputa final entre os finalistas está marcada para acontecer na noite da próxima sexta-feira (28) às 20h30 no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

ORGANIZAÇÃO

SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina

Por: Jair Kbça – Fotos: Rita Nery

.