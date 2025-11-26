Comércio de Adamantina terá horário ampliado na Black Friday

O comércio de Adamantina terá horário especial nesta semana por ocasião da Black Friday.

De acordo com o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista), as lojas da cidade estarão abertas na sexta-feira (28) das 9h às 20h, oferecendo mais tempo para que consumidores aproveitem as promoções.

No sábado (29), o atendimento também será ampliado: o comércio funcionará até às 14h, em vez do horário habitual. A expectativa é de grande movimentação nas lojas, já que a data é tradicionalmente marcada por descontos e aumento no fluxo de consumidores.

Por IMPACTO NOTÍCIAS

