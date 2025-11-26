ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente de Adamantina celebra marca histórica no Vestibulinho de 2026

A Escola Técnica Estadual (ETEC) Professor Eudécio Luiz Vicente, de Adamantina, comemora um feito notável: o Vestibulinho para o primeiro semestre de 2026 registrou um número expressivo de 703 candidatos inscritos, totalizando 791 inscrições. Este resultado significativo reafirma o prestígio da instituição junto à comunidade regional e o reconhecimento pela qualidade da educação profissional oferecida.

A próxima etapa para os aspirantes a uma vaga na ETEC será o exame do Vestibulinho, que está agendado para o dia 30 de novembro de 2025, com início às 13 horas, e ocorrerá em todas as unidades do Estado de São Paulo.

A direção da ETEC expressa grande orgulho ao anunciar este marco histórico. Segundo a instituição, este número expressivo é mais do que uma estatística; é um reflexo da confiança depositada pelos estudantes e suas famílias na proposta educacional da ETEC. Alinhada à missão do Centro Paula Souza, a escola se dedica a promover uma formação técnica e cidadã, oferecida gratuitamente e com excelência. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local, preparando os alunos tanto para o mundo do trabalho quanto para o prosseguimento de seus estudos no ensino superior.

A direção da ETEC Adamantina também faz questão de destacar e agradecer à equipe gestora pelo empenho. “Agradecemos profundamente a todos que escolheram a escola como parte de seu projeto de vida. Cada inscrição representa uma história, uma esperança e um sonho. Estamos honrados em fazer parte dessa jornada e reafirmamos nosso compromisso com a formação de profissionais éticos, competentes e preparados para os desafios do presente e do futuro”, declarou a direção.

Para os candidatos que participarão do exame, a ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente deseja uma ótima prova. A instituição reforça que estará de portas abertas para recebê-los em 2026, com o mesmo entusiasmo e excelência que têm guiado sua trajetória de sucesso.

