Aluno da Escola Fleurides de Adamantina conquista medalha de prata na Maratona Tech

O estudante Rafael Antônio Gualti Guerrero, do 6º ano B da Escola Estadual Fleurides Cavallini Menechino, em Adamantina, conquistou a medalha de prata no Nível 1 da Maratona Tech 2025. A competição, que reuniu mais de 289 mil alunos de escolas públicas e privadas de todo o país, é considerada uma das maiores iniciativas educacionais voltadas à tecnologia no Brasil.

Orientado pela professora de tecnologia e robótica Suellen Pasquim Siqueira Morelli, Rafael demonstrou alto desempenho em pensamento computacional, lógica e resolução dos desafios propostos pela Maratona Tech — uma disputa nacional que busca despertar o interesse dos jovens pela tecnologia e estimular o protagonismo estudantil.

Além do aluno adamantinense, outros 27 estudantes do estado de São Paulo também foram medalhistas nesta edição.

A Maratona Tech 2025 registrou 289.380 estudantes inscritos, representando 5.239 instituições de ensino de 13 estados brasileiros. Ao todo, 525 alunos conquistaram medalhas. Rafael integra o grupo de 140 medalhistas de prata, representando a Escola Fleurides e a Unidade Regional de Ensino de Adamantina.

Considerada a maior competição de tecnologia entre escolas do país, a Maratona Tech é organizada pela Associação Cactus, em parceria com o Movimento Tech 2030. A iniciativa busca democratizar o acesso à educação tecnológica e incentivar habilidades alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como inovação, criatividade e pensamento científico.

Por Siga Mais – Foto: Cedida

