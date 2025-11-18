Close Menu
Polícia

Motociclista é arremessado após colidir na traseira de carro no centro de Adamantina

AdamantinaNETPor Atualizado01 Leitura mínima

Um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de um veículo VW Gol na Avenida Marechal Castelo Branco, região central de Adamantina, na tarde desta terça-feira.

De acordo com as informações iniciais, ambos os veículos seguiam pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, a moto atingiu a parte traseira do Gol. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu ao solo até a chegada do socorro.

O motorista do carro não sofreu ferimentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina estiveram no local e realizaram os primeiros atendimentos, encaminhando o motociclista para avaliação médica.

Câmeras de segurança de comércios instalados ao longo da avenida registraram o momento da colisão e devem auxiliar na apuração dos fatos.

A perícia técnica foi acionada e vai investigar as causas do acidente.

ASSISTA AO VÍDEO: 

 

Por: Redação

 

Share.