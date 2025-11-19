Com o valor estimado de R$ 440 mil, está aberta a licitação para asfalto entre o Jardim Brasil e o Itamarati

A Prefeitura de Adamantina anunciou a abertura de licitação para a pavimentação da via que fará a ligação entre o Jardim Brasil e o Parque Itamarati. O trecho, que conecta a Rua Sergipe à Rua Saldanha Marino, deve receber asfalto e obras de infraestrutura, beneficiando diretamente o fluxo de veículos e pedestres da região.

Com valor estimado em R$ 440.374,36, o investimento será financiado por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Leo Siqueira (Novo), que destinou R$ 250 mil ao projeto, complementados por recursos municipais de R$ 190.374,36.

O edital de Concorrência Eletrônica nº 03/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, prevê que a empresa vencedora execute a pavimentação de uma área total de 1.659,75 m², além de 390 metros de guias e sarjetas.

As propostas das empresas interessadas podem ser enviadas até o dia 18 de dezembro, quando ocorrerá a sessão pública de disputa de preços, a partir das 9h. Segundo a Prefeitura, as obras de drenagem já foram concluídas, o que deve agilizar o início da nova etapa.

As obras foram iniciadas em setembro do ano passada – durante a campanha eleitoral pela administração anterior – e paralisadas logo em seguida. Na primeira fase foi implantada a estrutura de drenagem, com a instalação das galerias de águas pluviais. Mas o projeto original prevê, além desta etapa e do asfaltamento, a construção de guias, sarjetas e calçadas e instalação de iluminação pública. E tais intervenções fazem parte do plano municipal de melhorias urbanas e busca promover mais qualidade de vida e mobilidade para os moradores da região norte de Adamantina.

