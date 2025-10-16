Sicredi lança nova campanha publicitária para reforçar o impacto positivo do cooperativismo

Nova campanha estreia no intervalo do Jornal Nacional e destaca como cada transação financeira contribui para o desenvolvimento sustentável e local

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 9,5 milhões de associados, lança nova campanha institucional para mostrar o impacto positivo que gera nas regiões onde está presente. O filme principal estreia hoje, 15 de outubro, no intervalo do Jornal Nacional (TV Globo), em rede nacional, e terá desdobramentos em mídia digital e OOH.

Com o mote “Acreditar no cooperativismo para transformar vidas, isso é ter com quem contar”, a campanha reforça o papel do Sicredi como agente de transformação social e econômica, alinhando-se ao Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU.

O filme mostra que, ao longo dos mais de 120 anos de história do Sicredi as formas de pagamento evoluíram – do pagamento em dinheiro, passando pelo cheque até o Pix – mas uma coisa permanece: cada transação financeira feita por meio da instituição gera impacto positivo na sociedade e nas regiões onde atua. A campanha recria cenários históricos desde 1902, e permeia as décadas de 1940, 80, 90 até os dias atuais, conectando passado, presente e futuro. A trilha sonora também é um elemento marcante. O clássico “Não é só Dinheiro”, de Tim Maia, retorna em versão instrumental adaptado e incorpora elementos musicais de cada década retratada.

Confira o filme na íntegra aqui: Sicredi | Acreditar no cooperativismo para transformar vidas.

O impacto social

A campanha também apresenta dados reais que evidenciam o impacto social gerado pelo Sicredi, como os mais de R$ R$ 435 milhões aplicados em investimentos sociais, R$ 15 bilhões destinados ao empreendedorismo feminino e as 5 milhões de pessoas beneficiadas por programas de educação, conforme aponta o Relatório de Sustentabilidade 2024. Esses números estão presentes no filme e nas peças de divulgação, reforçando o Sicredi como agente de transformação nos municípios onde está presente.

Além disso, um dos principais atributos da marca é o relacionamento próximo das cooperativas com seus associados. Isso reflete nos números de abertura de agências físicas no Brasil. “Só em 2024 foram abertas mais de 200 e a previsão é encerrar 2025 com mais 270 novas agências, resultando em mais de 3 mil agências em todo país. Desse montante, o Sicredi é a única instituição financeira presente fisicamente em mais de 200 municípios do país.”, lembra João Clark, superintendente de Marketing e Growth do Sicredi.

Visibilidade e engajamento

A produção do comercial, grandiosa e humana, contou com uma equipe de mais de 350 profissionais na produção e um elenco com mais de 60 pessoas. Ao todo, foram mais de 40 horas de gravação para o filme principal da campanha.

“A campanha dá continuidade à comunicação iniciada em 2023 com ‘É ter com quem contar’, agora com foco ampliado para a sociedade e dados reais de impacto. O movimento foi construído de forma colaborativa com os profissionais de marketing das nossas centrais e cooperativas, que vivenciam esse impacto na ponta. Cada transação no Sicredi representa mais do que uma operação financeira, é uma escolha que transforma vidas. É essa história que decidimos contar juntos”, destaca João Clark, superintendente de Marketing e Growth do Sicredi.

Os movimentos de marketing da campanha foram pensados para gerar visibilidade e engajamento em diferentes frentes. A estratégia inclui mídia digital (YouTube e Meta), TV aberta, OOH em praças estratégicas, além de ações de influência com creators e branded content. Também foram planejadas ativações internas e externas, como o lançamento do filme institucional, materiais para redes sociais, ambientações locais e ações coordenadas com as 102 cooperativas do Sicredi.

Campanha nasce de escuta ativa com associados e sociedade

Além da participação dos profissionais de marketing das centrais e cooperativas do Sicredi, o movimento de comunicação teve como embasamento principal uma pesquisa conduzida pelo Time de Estudos de Comportamento do Associado do Sicredi, com o objetivo de entender como, quando e para quem comunicar o cooperativismo.

Com mais de 1.500 respondentes associados e não associados na etapa quantitativa e 35 entrevistas na qualitativa, o estudo revelou que causas sociais e ambientais são fortemente associadas às cooperativas de crédito, sendo percebidas como atributos legítimos do cooperativismo. A pesquisa orienta a campanha a destacar o impacto positivo gerado pelas transações financeiras no Sicredi, tornando o propósito da instituição mais tangível e acessível.

Por: Assessoria

