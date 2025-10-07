Semana da Pessoa Idosa em Adamantina chega ao fim com escolha da miss e mister terceira idade

Para encerrar a programação, foi realizada na última sexta-feira um concurso para escolha da miss e do mister terceira idade. Concorrem 9 mulheres e 5 homens representando: Fundo Social de Solidariedade, Prolonga Vida II, Lar dos Velhos, Centro Dia do Idoso, Centro de Convivência da Terceira Idade.

Josefa da Conceição dos Santos, participante do Prolonga Vida II recebeu o título de miss, seguida por Inês de Souza Fratini representando o Fundo Social de Solidariedade e Lilian Rother que representava o Residencial Geriátrico Villa Anna e Home Care.

Os vencedores foram: José Luis Farina representando o Fundo Social de Solidariedade ficou em primeiro lugar, Oswaldo Medeiros Jordão, do Centro Dia do Idoso, conquistou o segundo lugar e José Francisco Claudio do CRAS, recebeu a terceira maior nota.

O júri foi formado por membros da imprensa, os jornalistas Acácio Rocha, Lucia Prado, Natacha Dominato e Ricardo Bispo; os radialistas Jonas Bonassa, o “Sabiá”, Cleide Tineti avaliou os quesitos beleza, simpatia e desenvoltura.

O encerramento da Semana da Pessoa Idosa ainda contou a apresentação do grupo de dança do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina que conquistou a medalha de ouro no JOMI deste ano e disputará a final estadual e, ainda, o grupo de ritmos do Centro de Convivência do Idoso.

A Semana da Pessoa Idosa foi realizada em parceria com as Secretaria de Cultura e Turismo e Saúde, Fai, Centro de Referência em Assistência Social, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, Lar dos Velhos de Adamantina, Centro de Convivência do Idoso, Fundo Social de Solidariedade, Centro Dia do Idoso, Villa Ana e Prolonga Vida II.