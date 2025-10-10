Medidas para problemas de escoamento de água pluviais voltam a ser cobradas na Câmara

Os pontos de enchentes em Adamantina são um problema que tem se agravado nos últimos anos e, como o período entre dezembro e janeiro é marcado por intensas chuvas, o assunto novamente voltou a ser pauta de pedido no plenário da Câmara Municipal.

Por meio da Indicação nº 366/25, os vereadores Marta Almeida, Mary Alves, Gabi Calil e Cid Santos solicitaram que a Prefeitura adote medidas para o escoamento de águas em locais considerados críticos no município.

Além do trecho na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira próximo ao Supermercado Godoy e na da Rua Vitório Romanini na Vila Cicma, os autores citaram ainda pontos como na Avenida Deputado Cunha Bueno cruzamento com a Rua Nove de Junho e a Avenida Ademar de Barros esquina com a Alameda Fernão Dias.

“Haja vista que, com a chegada do período das chuvas, os munícipes residentes nestas localidades sofrem com as enchentes”, justificaram.

A Indicação reforça uma série de outros pedidos feitos em legislaturas anteriores, uma vez que se trata de um problema recorrente todos os anos e que nenhuma administração se dedicou a solucionar.

Folha Regional Adamantina

