Grave acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferido

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (9) no trevo de acesso à Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, na saída para Rinópolis.
A colisão envolveu um Astra, com placas de Penápolis, e um ônibus da empresa Guerino Seiscentos. O motorista do carro, de 54 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus afirmou não ter visto o veículo ao cruzar a rodovia, o que resultou na batida lateral. Ninguém no ônibus se feriu.
O Corpo de Bombeiros e a concessionária Eixo-SP prestaram atendimento à ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.
Por: Redação – Foto: Reprodução