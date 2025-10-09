Grave acidente entre carro e ônibus deixa motorista ferido

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (9) no trevo de acesso à Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, na saída para Rinópolis.

A colisão envolveu um Astra, com placas de Penápolis, e um ônibus da empresa Guerino Seiscentos. O motorista do carro, de 54 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus afirmou não ter visto o veículo ao cruzar a rodovia, o que resultou na batida lateral. Ninguém no ônibus se feriu.

O Corpo de Bombeiros e a concessionária Eixo-SP prestaram atendimento à ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.

Por: Redação – Foto: Reprodução