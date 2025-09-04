Vereadores solicitam manutenção na quadra de grama sintética do Parque dos Pioneiros em Adamantina

A quadra de grama sintética do Parque dos Pioneiros, em Adamantina, foi pauta na Câmara Municipal. Por meio da Indicação nº 297/25, os vereadores Daniel Augusto da Silva Fabri e Aguinaldo Galvão solicitaram à Prefeitura de Adamantina que determine à Secretaria Municipal de Esportes a realização de manutenção no espaço, que foi o primeiro inaugurado no local.

Segundo os vereadores adamantinenses, a quadra apresenta sinais de desgaste acentuado, com a grama sintética soltando em diversos pontos, o que pode comprometer a segurança dos usuários e dificultar a prática esportiva.

O espaço é bastante utilizado por jovens e demais frequentadores do parque, sendo um dos principais locais de lazer e convivência comunitária da cidade. Para os vereadores, a falta de manutenção adequada pode acelerar o processo de deterioração da estrutura, além de prejudicar a utilização do equipamento público.

“Considerando a importância do parque como área de lazer, saúde e convivência, solicitamos atenção especial para essa demanda, com vistas a garantir a conservação da quadra e o incentivo ao esporte e bem-estar da população”, justificaram Fabri e Galvão no documento apresentado na Câmara Municipal, na sessão do dia 4 de agosto.

A solicitação foi encaminhada para o Executivo e Secretaria Municipal de Esportes, que deverá definir as providências necessárias.

Os vereadores afirmaram que a manutenção precisa ser constante no local para evitar problemas e dar maior segurança aos usuários, uma vez que a prática esportiva é bastante intensa no Parque dos Pioneiros.

Por Folha Regional Adamantina

.