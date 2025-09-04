FAI estará presente em mais uma edição da ExpoVerde

Espaço da instituição contará com informações sobre os cursos, mini game de profissões e até gravação de podcast

O Centro Universitário de Adamantina estará presente na 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial, que acontecerá dos dias 4 a 7 de setembro no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva. Neste ano, o estande da FAI contará mais uma vez com duas plataformas digitais interativas, nas quais os visitantes poderão participar de um mini game para descobrir quais cursos da instituição mais combinam com cada jogador. Além disso, o espaço também contará com a participação da Rádio Cultura FM, que gravará o podcast “PodFAI” ao vivo nos dias do evento.

De acordo com o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a participação da FAI na ExpoVerde reforça o compromisso da instituição com a comunidade adamantinense. “É uma grande satisfação poder participar da ExpoVerde, um evento que promove a cidade, movimenta a economia local e valoriza a nossa região. Neste ano a FAI está trazendo para o evento um formato um pouco diferente de estande, em que os visitantes poderão conhecer mais de perto a área de atuação de todos os nossos cursos. Gostaria de agradecer a todos pelo trabalho na organização do estande e do evento”, comentou o reitor do centro universitário.

Ao todo, a ExpoVerde 2025 reunirá estandes, rodeio, parque de diversões, praça de alimentação, exposição de flores, plantas e animais; e muitos shows para a população. A entrada é franca todos os dias.

O Centro Universitário de Adamantina convida toda a comunidade presente no evento a visitar o estande e conhecer mais sobre a instituição, os cursos oferecidos e os projetos realizados.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

