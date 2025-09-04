Homem furta motocicleta em Adamantina, foge para Tupã e é preso pela Polícia Militar

Esta é a segunda vez que ele foge da Clínica de Repouso e pratica o crime



A Polícia Militar registrou na noite de quarta-feira (3) mais um caso de furto de motocicleta em Adamantina, envolvendo um indivíduo já conhecido das autoridades.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava internado em uma clínica da cidade e, após fugir do local, subtraiu uma motocicleta. Na sequência, seguiu em direção a Tupã, município onde reside.

O caso chamou a atenção porque, há alguns meses, em maio deste ano, o mesmo homem já havia protagonizado situação semelhante: após escapar da clínica, também furtou uma moto e fugiu para Tupã. Na ocasião, o veículo foi recuperado.

Assim como no episódio anterior, a Polícia Militar de Adamantina entrou em contato com equipes da PM em Tupã, que realizaram diligências e conseguiram localizar tanto a motocicleta quanto o autor do crime.

O veículo foi recuperado e o suspeito encaminhado para as devidas providências legais.

(Por: Redação)

