Desfile cívico-militar acontece neste domingo (7) a partir das 9h em Adamantina

Domingo (7), a partir das 9h00 na avenida Rio Branco acontece mais um desfile cívico-militar em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil. Para este ano, o tema escolhido foi “Brasil de todos e para todos”.

O primeiro ato do desfile será a incorporação da bandeira com a presença do Tiro de Guerra 02-080 e a Banda Marcial de Adamantina (BAMAD) que irá tocar o hino nacional e o hino de Adamantina.

A concentração terá início às 8h30 e todos os participantes já receberam o posicionamento em que cada instituição/grupo deverá se posicionar. O palco será instalado na avenida Rio Branco esquina com a rua Deputado Sales Filho.

A expectativa é que cruzem a avenida Rio Branco mais 2000 mil pessoas representando mais de 50 entidades civis e militares. Além das Polícias Civil, Militar, Rodoviária, Penal e Ambiental e a Defesa Civil do município. Marcam presença no desfile ainda um grupo de motociclistas.

A novidade para o desfile deste ano é a dispersão na rua Osvaldo Cruz contará com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce e, ainda, apresentações.

Ao término do deslocamento, as viaturas também ficarão estacionadas próximas à área de dispersão e os participantes receberão panfletos informativos.

Trânsito impedido

O trânsito estará impedido para a circulação de veículos nas ruas Hermenegildo Romanini, 9 de Julho, Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Avenida Santos Antônio, Deputado Sales Filho e Osvaldo Cruz, nos cruzamentos com a Avenida Rio Branco, Alameda Navarro de Andrade e Alameda Armando Sales de Oliveira. A orientação do Departamento Municipal de Trânsito é que os motoristas busquem rotas alternativas.

Por Natacha Dominato

