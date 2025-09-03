Carga de cigarros apreendida em Adamantina equivale a cerca de R$ 200 mil

A reportagem do portal Adamantina NET acompanhou a ocorrência desde o início

Uma operação policial realizada nesta quarta-feira (3) resultou na prisão de dois homens, apreensão de dois veículos e de 80 mil cigarros contrabandeados.

A ação teve início em Flórida Paulista e foi encerrada em Adamantina, após acompanhamento pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam em dois veículos GM Meriva que transportavam a carga. Ao todo, foram apreendidos 4 mil pacotes de cigarros.

Em depoimento, um dos envolvidos declarou que a carga teria valor aproximado de R$ 200 mil, já que cada maço é vendido entre R$ 4 e R$ 5 ao consumidor final.



Durante a ocorrência, um dos homens ainda tentou escapar por uma estrada vicinal, mas acabou localizado e detido com o apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar.

A operação contou com o empenho de equipes da Força Tática e o apoio de viaturas de cidades da região.

Os veículos e a carga foram apreendidos e deverão ser encaminhados à Polícia Federal, que posteriormente realizará a incineração dos cigarros.

Os detidos deverão responder pelo crime de contrabando. (Por: Redação)

