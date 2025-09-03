Fugindo da polícia, contrabandistas são presos com carros carregados de cigarro em Adamantina

Na manhã desta quarta-feira (3), uma grande operação policial resultou na interceptação de dois veículos carregados com cigarros contrabandeados.

A ação teve início nas imediações de Flórida Paulista e se estendeu até Adamantina, pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Equipes da Força Tática, viaturas de área da Polícia Militar e ainda policiais de municípios vizinhos participaram do acompanhamento. O acompanhamento mobilizou diversas unidades e contou também com o apoio aéreo do Helicóptero Águia da PM.



Um dos veículos suspeitos foi abordado já em Adamantina. O segundo tentou escapar pela zona rural, mas acabou sendo interceptado em uma estrada vicinal graças à atuação conjunta das equipes terrestres e do Águia.

A ocorrência segue em andamento, e a quantidade de cigarros apreendida, bem como outras informações oficiais, deverão ser divulgadas nas próximas horas. (Por: Redação)

