Advogado adamantinense Fernando Cezar Barusso é nomeado para comissão estadual da OAB SP

O advogado adamantinense Fernando Cezar Barusso foi nomeado, pelo presidente da seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB SP), Leonardo Sica, como membro da Comissão Estadual de Assuntos Relativos aos Precatórios Judiciais.

A comissão tem como objetivo principal acompanhar e analisar as demandas relacionadas aos precatórios judiciais, buscando soluções que possam aprimorar o sistema e assegurar os direitos dos credores. O grupo também atua no diálogo com instituições e órgãos públicos, propondo medidas que contribuam para maior transparência, celeridade e eficiência na tramitação e pagamento desses títulos.

Em declaração, Fernando destacou a importância da missão que assume: “Com muita honra e ciente da enorme responsabilidade que terei, assumo esse cargo importantíssimo. Estamos atentos às necessidades dos advogados e seus clientes, buscando celeridade e eficiência na tramitação e pagamento desses títulos. A OAB SP, por meio desta comissão, atua na defesa dos interesses da advocacia e da sociedade, promovendo debates, estudos e ações que visem a melhoria do cenário atual dos precatórios.”

A posse de Fernando Barusso está marcada para o próximo dia 29 de agosto, na sede da OAB em São Paulo, em cerimônia que reunirá membros da diretoria, presidentes de comissões e demais autoridades da advocacia paulista.

Com a nomeação, o advogado adamantinense passa a integrar oficialmente um dos colegiados mais estratégicos da OAB SP, que desempenha papel fundamental na defesa dos direitos dos credores e na busca por soluções jurídicas e administrativas que garantam maior segurança e efetividade no pagamento de precatórios.

