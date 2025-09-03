Promoção “Sub do Dia” na SUBWAY de Adamantina

A unidade da SUBWAY em Adamantina está com a promoção “Sub do Dia”, que oferece diariamente um sanduíche diferente por um preço especial. A campanha já é sucesso entre os clientes e garante variedade e economia para quem gosta de uma refeição prática e saborosa.

Entre as opções disponíveis estão o frango teriyaki, steak cheddar cremoso, frango defumado com cream cheese, frango tradicional, frango empanado, presunto, italiano e outros sabores que fazem parte do cardápio da rede. Além disso, os clientes podem incrementar seus pedidos com adicionais, acompanhamentos, bebidas variadas e sobremesas.

A SUBWAY de Adamantina está localizada na rua Osvaldo Cruz, 251, e funciona todos os dias, das 11h às 22h, com atendimento especial aos sábados e domingos a partir das 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 99819-1672.

.