Acidente com dois carros e uma moto deixa 5 mortos e 2 feridos em rodovia

Segundo a Polícia Rodoviária, testemunhas relataram às equipes de socorro que o motociclista tentou cruzar a pista pelo canteiro central e foi atingido por um veículo Hyundai HB20, que seguia sentido leste, para Piracicaba.

Com o impacto, o HB20 perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária da Rodovia Luiz de Queiroz, batendo transversalmente contra outro veículo, um Renault Duster branco.