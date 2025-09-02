Acidente com dois carros e uma moto deixa 5 mortos e 2 feridos em rodovia

Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma motocicleta na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na noite deste domingo (31) em Piracicaba (SP), perto do Distrito de Tupi.
De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 20h40 de domingo, na altura do km 148 da Luiz de Queiroz.
Segundo a Polícia Rodoviária, testemunhas relataram às equipes de socorro que o motociclista tentou cruzar a pista pelo canteiro central e foi atingido por um veículo Hyundai HB20, que seguia sentido leste, para Piracicaba.
Com o impacto, o HB20 perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária da Rodovia Luiz de Queiroz, batendo transversalmente contra outro veículo, um Renault Duster branco.
Três ocupantes do Renault Duster e duas pessoas que estavam no HB20 morreram no local do acidente.
O motociclista foi socorrido sem ferimentos graves para hospital de Piracicaba e um passageiro, que estava no Duster, em estado grave.
Em nota enviada a EPTV, afiliada da Globo para região de Piracicaba, o Departamento de Estradas de Rodagem (DET) lamentou e solidarizou com os familiares e amigos das vítimas.
Segundo o DER, houve interdição total da via, com opção de desvio por trecho municipal, até por volta de 2h desta segunda-feira (1º), com registro de até 500 metros de congestionamento.
A ocorrência foi encerrada por volta de 5h35. Dois guinchos e duas viaturas de inspeção da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviados até o local para prestar assistência.
Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Reprodução/EPTV