Cavalo morre e carro fica destruído após acidente em rodovia no interior de São Paulo

Um motorista ficou ferido após atropelar e matar um cavalo na Rodovia Nestor Ferreira (SP-397) na manhã desta segunda-feira (10). O acidente aconteceu na pista que liga Franca (SP) a Restinga (SP).
De acordo com a apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, o animal atravessava a rodovia quando foi atingido pelo carro. Com o impacto, o cavalo foi arremessado para longe. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos, e morreu no local.
O motorista foi socorrido com ferimentos leves e recebeu atendimento na rodovia. A frente do veículo dele ficou completamente destruída.
Equipes da Via Paulista, concessionária responsável pela pista, estiveram no local para sinalizar o trecho e retirar o animal da via.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local para atendimento da ocorrência. As causas do acidente devem ser investigadas.
Por g1 Ribeirão Preto e Franca, EPTV – Foto: Reprodução: EPTV