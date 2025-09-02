Acidente entre ônibus e carreta de cana-de-açúcar mata motorista e deixa feridos no interior de SP

Uma colisão envolvendo um ônibus e uma carreta carregada com cerca de 15 toneladas de cana-de-açúcar matou uma pessoa e deixou ao menos outras 11 feridas no início da madrugada desta terça-feira (2) em um acesso à Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais (SP).
Segundo a Arteris ViaPaulista, o caminhão trafegava na estrada municipal, por volta da 0h30, quando, ao acessar a rodovia, no Km 0,3, cruzou em local não permitido e foi atingido pelo ônibus, que saiu de Franca (SP) e seguia rumo à capital paulista.
Com a colisão, o último semirreboque tombou, e parte da carga caiu sobre a rodovia.
O motorista do ônibus, identificado como Jozimar Ferreira Borges, de 39 anos, morreu na hora.
Já os feridos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Batatais, Santa Casa de Batatais e Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto (SP). Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carreta tinha uma série de irregularidades, como a proibição de transitar no trecho, já que não possui a autorização especial de tráfego, a falta de informações no disco do tacógrafo e a placa dianteira ilegível.
O motorista prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado.
Por conta da colisão, a rodovia precisou ser interditada, mas foi liberada para o trânsito por volta das 8h30.
A Life Transportes, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente e afirmou que o foco da empresa está em prestar suporte aos familiares do motorista e aos passageiros envolvidos. Além disso, garantiu que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos necessários e que o veículo cumpria todas as exigências legais para a viagem.
