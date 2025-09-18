Vereadores questionam não atendimento de pedidos de implantação de lombadas e lombofaixas pela Prefeitura

Com a apresentação do Requerimento nº 178/2025 na última sessão ordinária da Câmara Municipal, os vereadores Cid Santos, Marta Almeida, Mary Alves e Gabi Calil questionam a Prefeitura de Adamantina quanto ao real motivo e fundamentação jurídica do não atendimento da implantação, construção e instalação de lombadas e lombo faixas no município.

Os autores embasam que “as indicações encaminhadas ao Poder Executivo através da secretaria municipal responsável pelo trânsito no município foram formuladas em razão dos seguintes motivos e fundamentos: Excesso de velocidade de veículos nos locais indicados; Risco para pedestres, especialmente crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida; Proximidade de escolas, igrejas ou outros locais com grande concentração de pessoas; Ocorrências de acidentes nas áreas indicadas.

“Foram inúmeras as indicações dos vereadores do Poder Legislativo de Adamantina, no sentido de instalar, implantar e construir lombadas e lombo faixas em diversos pontos da cidade e zona rural, neste ano de 2025, todavia, nenhuma indicação foi atendida até a presente data”, declaram.

O Requerimento também cobra quais medidas e ações realizadas pela Secretaria Municipal responsável pelo trânsito e pela Comissão Municipal de Trânsito de Adamantina para solução do excesso de velocidade e infrações de trânsito praticadas e acidentes de trânsito nos locais solicitados para conter o excesso de velocidade e a implantação de lombadas.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara e endereçado à Prefeitura para que responda dentro do prazo legal.

Por Folha Regional Adamantina

