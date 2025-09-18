FAI leva Ação Social ao Jardim Brasil no próximo dia 27

No próximo dia 27, o Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizará sua tradicional Ação Social, oferecendo serviços gratuitos à população de forma mais próxima e direcionada. O evento acontecerá das 7h30 às 10h30 no Centro Comunitário do Jardim Brasil (defronte à entrada principal da FATEC).

A iniciativa visa fortalecer o diálogo entre a universidade e a sociedade, proporcionando aos alunos a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. De acordo com a organização, o objetivo é “ultrapassar os muros da universidade” e gerar um impacto social positivo na comunidade onde a instituição está inserida.

Durante a manhã, os cidadãos terão acesso a diversos atendimentos, como: testes de glicemia; aferição de pressão arterial; orientações na área do Direito; apoio psicopedagógico; e dicas e orientações nutricionais. Além dos serviços, o evento contará com atividades lúdicas e a apresentação de projetos desenvolvidos dentro da FAI, promovendo uma troca de saberes.

A novidade desta edição é a realização do evento de forma setorial. “Nas edições anteriores, sempre fazíamos em locais centrais da cidade. Agora, vamos levar a ação diretamente a um bairro específico para atender in loco um grupo de pessoas que talvez não conseguiria se deslocar”, explica o professor e organizador do evento, João Paulo Gelamos. A escolha pelo Jardim Brasil marca o início de um projeto que pretende levar a Ação Social a outras regiões da cidade nos próximos semestres.

Ainda de acordo com o Prof. Dr. João Paulo, a iniciativa também representa uma experiência fundamental para o crescimento profissional dos estudantes. “Essa troca entre o discente e a pessoa da comunidade é sempre de grande valia. É mais um aprendizado para a vida profissional do aluno”.

Pensando nas famílias, a Ação Social também oferecerá um espaço para as crianças, com brinquedos e distribuição de pipoca, permitindo que os pais e responsáveis possam usufruir dos atendimentos com tranquilidade.

A organização do evento é da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), sob o comando da Prof.ª Dr.ª Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, com o apoio dos coordenadores de área Prof. Me. João Paulo Gelamos, Prof. Me. José Eduardo Lima Lorencini e Profª. Drª Mayara Moura Alves da Cruz, além dos coordenadores de curso e de toda a comunidade acadêmica.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

