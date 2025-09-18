Lar Cristão faz campanha para doação de brinquedos no Dia das Crianças

O Lar Cristão de Adamantina deu início à Campanha do Dia das Crianças, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de brinquedos que serão entregues às cerca de 70 crianças atualmente acolhidas pela instituição.

A ação busca garantir um momento de alegria e celebração às crianças atendidas, proporcionando presentes e lembranças especiais na data comemorativa. Para isso, a entidade está solicitando a colaboração da comunidade por meio de doações em dinheiro, que serão revertidas diretamente para a aquisição dos brinquedos.

A campanha conta com o apoio dos grupos de ciclismo de Adamantina, sendo eles: Roda Presa, BikeBeer, Pedalando, Saia no Pedal e Sem Rumo, que abraçaram a causa e estão ajudando na divulgação e mobilização de parceiros e apoiadores.

Segundo a instituição, a iniciativa é fundamental para que todas as crianças possam receber um presente no dia 12 de outubro, tornando a data mais especial e reforçando a missão do Lar Cristão em oferecer acolhimento, cuidado e momentos de felicidade aos pequenos.

Os interessados em colaborar podem entrar em contato com o presidente da Casa da Criança, Sebastião Torturelo, pelo telefone/WhatsApp (18) 99760-7460.

Por Folha Regional Adamantina

.