Rotary Club de Adamantina realizou evento para conscientização e prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal

Na terça-feira, dia 9 de setembro, o Rotary Club de Adamantina sediou uma noite dedicada à conscientização e à prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). A iniciativa foi organizada em parceria com a Secretaria de Saúde e o GAMI – Grupo de Apoio Materno Infantil, reunindo gestantes, lactantes, profissionais de saúde e famílias da comunidade.

O encontro contou com a palestra da Dra. Isabela Corrêa Travizi, médica pediatra, que esclareceu sobre os riscos do consumo de álcool durante a gestação e os impactos que a SAF pode causar no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.

O evento integrou a Quinta Roda de Conversa do Curso para Gestantes e Lactantes promovido pelo GAMI no segundo semestre. Além da palestra, foram distribuídos materiais educativos, reforçando o compromisso das instituições envolvidas com a informação, prevenção e valorização da vida desde o início.

De acordo com os organizadores, a atividade foi voltada, especialmente para gestantes e famílias atendidas pelos projetos sociais do município, mas também buscou alcançar toda a comunidade, estimulando uma reflexão coletiva sobre a importância de evitar o consumo de álcool durante a gravidez.

A presidente do Rotary Club de Adamantina, Gislaine Targa Neves Simoncelli e todos os rotarianos, agradecem à Dra. Isabela Travizi pela brilhante palestra e a presidente do GAMI, Dra. Fabiana Pacheco, que proporcionaram esta noite de conhecimento tão importante para as mães e seus filhos.

Por Jéssica Nakadaira

.