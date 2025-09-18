ARCA celebra 26 anos de dedicação e cuidado à comunidade de Adamantina e região

A Associação dos Renais Crônicos de Adamantina (ARCA) celebra, neste mês de setembro, seus 26 anos de fundação. Desde a sua criação, a entidade se consolidou como uma referência regional no acolhimento, orientação e apoio a pacientes renais crônicos e seus familiares, oferecendo não apenas suporte médico e psicológico, mas também auxílio social e econômico.

Fundada com a missão de cuidar e dar suporte às pessoas em tratamento, a ARCA nasceu do esforço coletivo de voluntários que, sensibilizados com a realidade dos pacientes renais, decidiram unir forças para transformar vidas. Hoje, mais de duas décadas depois, a instituição se mantém firme em seu compromisso de promover qualidade de vida, solidariedade e esperança.

O trabalho desenvolvido pela entidade vai muito além da assistência direta: campanhas, eventos beneficentes e parcerias com a comunidade garantem a manutenção das atividades, reforçando o espírito solidário que norteia sua atuação. “Esse trabalho só é possível graças à dedicação dos voluntários e à generosidade da população, que sempre responde aos nossos chamados”, destaca a presidente e fundadora da ARCA, Antonia Maria da Conceição, a “Toninha”, figura amplamente reconhecida pelo empenho em prol da causa.

A sede da ARCA, localizada na Rua Mario Oliveiro, nº 245, próxima à Santa Casa de Adamantina, funciona como um verdadeiro ponto de apoio para quem enfrenta a difícil rotina do tratamento renal. Ali, pacientes encontram não apenas orientações e encaminhamentos, mas também um espaço de acolhimento, convivência e fortalecimento.

Em mensagem especial à comunidade, Toninha ressaltou a importância da data. “Chegar aos 26 anos de história é motivo de muita gratidão. São anos de luta, superação e, principalmente, de amor ao próximo. Que venham muitos outros anos de excelência e cuidado”, afirmou.

Com uma trajetória marcada pela solidariedade e pelo compromisso com a vida, a ARCA reafirma, neste aniversário, seu papel essencial na rede de apoio à saúde em Adamantina e região.

Por Folha Regional Adamantina

