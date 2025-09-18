Adamantina realiza Semana dos Direitos da Pessoa com Deficiência no período de 22 a 26 de setembro

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizam de 22 a 26 de setembro a “Semana dos Direitos da Pessoa com Deficiência”.

A iniciativa será realizada em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo, de Educação e de Saúde, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o Grupo de Acolhimento e Apoio à Família e Pessoa com Deficiência (GAAFPD), APAE de Adamantina, OAB Subseção de Adamantina, Bengala Verde e FAI.

A programação contempla na segunda-feira (22) uma entrevista abrindo a semana com o presidente do conselho, André Ricardo Brito, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Ana Lucia Barros, assistente social e técnica responsável pelo conselho, na Rádio Life, a partir das 12h30.

Já no dia 23, será realizada uma atividade com os alunos da rede de educação municipal com o tema “Conscientização da luta da Pessoa com Deficiência”.

No dia 24, serão concedidas duas entrevistas sobre os Benefícios de Prestação Continuada o BPC Deficiente. A programação continua no dia 25 com um piquenique entre as crianças da educação municipal e os atendidos da APAE do município no espaço de equoterapia.

Para encerrar, será realizada no dia 26 uma carreata que percorrerá a Avenida Rio Branco até a Praça Élio Micheloni. No final, haverá um momento de interação das APAES de Lucélia e Adamantina e contará com a participação dos alunos em práticas clínicas de fisioterapia em neurologia e em pediatria da FAI.

Além disso, haverá ainda nas redes sociais da Prefeitura de Adamantina (@prefeitura.adamantina) a divulgação de vídeos alusivos com os parceiros sobre as ações.

Sobre o Setembro Verde

O nono mês do ano é chamado de “Setembro Verde”, pois durante todo o período é ressaltada a importância da inclusão das pessoas com deficiência, a luta por respeito, igualdade e, ainda, a garantia dos direitos.

Por Natacha Dominato – Foto: Ilustrativa

