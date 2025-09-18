Agente da Zona Azul é agredido por mulher em Adamantina

Um agente da Zona Azul foi agredido por uma mulher na manhã de 12 de setembro, na Praça da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Adamantina. O episódio ocorreu por volta das 11h05 e foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local.



Apesar do episódio ter ocorrido no dia 12, imagens foram compartilhadas durante esta semana, evidenciando ainda mais o fato.

As imagens mostram o momento em que a condutora, que seria moradora de Lucélia, desce do carro, caminha em direção ao agente e, após cerca de sete passos, desfere a agressão. No ato, um objeto, possivelmente um celular que estava em suas mãos, cai ao chão. Em seguida, a mulher retorna ao veículo e deixa o local em direção ignorada.



Segundo relato da vítima, a discussão teve início porque a mulher estava estacionada em uma vaga destinada a idosos. O agente explicou que, apesar de preferencial, a utilização da vaga não isenta o idoso do pagamento da tarifa de estacionamento rotativo. Ao tentar repassar essa informação e efetuar a cobrança, foi surpreendido pela agressão.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e conduziu as partes até a Delegacia de Polícia de Adamantina, onde foram ouvidas e liberadas.

O caso foi encaminhado ao NECRIM (Núcleo Especial Criminal), que dará andamento às medidas cabíveis. (Por: Redação)

ASSISTA AO VÍDEO:





