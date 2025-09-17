Valor 1000 reconhece o Sicredi entre as 100 maiores instituições financeiras do país

Instituição se destacou em oito categorias na 25ª edição do Anuário “Valor 1000”

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 9,5 milhões de associados, ficou em sétimo lugar na categoria 100 maiores bancos do país, dentro do ranking Finanças do “Valor 1000”, anuário organizado pelo Jornal Valor Econômico e principal do país em economia e negócios. A instituição também está presente em outras sete categorias do guia, entre as quais se destacam: operações de crédito; depósitos totais e patrimônio líquido.

“Estamos extremamente felizes em sermos destaque mais uma vez na premiação. Iniciativas como essa reconhecem e incentivam um trabalho de excelência nas companhias e a contribuição para o desenvolvimento do país. Para o Sicredi, essa premiação significa a valorização da nossa solidez e reputação no mercado bem como o nosso comprometimento com o progresso das regiões onde atuamos”, destaca o diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças, Alexandre Barbosa.

Realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e a Serasa Experian, a 25ª edição do Valor 1000 analisa 27 setores não financeiros da economia brasileira, as 1000 maiores empresas do país, as 50 maiores por região e oferece um panorama completo do setor financeiro, que inclui a classificação dos 100 maiores.