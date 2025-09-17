PAT divulga quatro oportunidades de emprego

Uma vaga é destinada ao cargo de atendente. Para concorrer, o (a) candidato (a) deve ter 18 anos, ensino médico completo e não é necessário ter experiência.

Foram disponibilizadas ainda uma vaga para cozinheiro, uma para chapeiro e uma para preparador de porção. Para todas as oportunidades, é preciso ter ensino fundamental completo, ter 18 anos ou mais e, ainda, experiência na função que o candidato deseja concorrer.

Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail: pat@adamantina.sp.gov.br que serão repassados as empresas que estão realizando o processo seletivo. O PAT de Adamantina funciona no prédio do Poupatempo que está situado na Avenida da Saudade nº1072. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira.