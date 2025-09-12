UBS do Jardim Brasil realiza ação de vacinação antirrábica neste sábado

Neste sábado, dia 13 de setembro, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Brasil promove mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica. A iniciativa acontece das 9h às 15h e tem como público-alvo os donos de cães e gatos residentes em toda a cidade.

Ao todo, serão disponibilizadas 400 doses da vacina, que serão aplicadas por ordem de chegada. A imunização é fundamental para a saúde dos animais de estimação e também para a prevenção da raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos.

De acordo com a organização, a campanha terá continuidade ao longo do ano, sendo realizada também em outros bairros do município, ampliando assim a cobertura vacinal e garantindo maior segurança à população.

A UBS do Jardim Brasil está localizada na Rua Minas Gerais, nº 577, no próprio bairro, e contará com equipe preparada para atender os tutores e aplicar o imunizante nos animais.

A orientação é que os donos levem seus cães devidamente contidos por coleira ou guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, para garantir a segurança durante a vacinação.

