Museu e Arquivo Histórico Municipal recebe a exposição fotográfica “Jardim Brasil: dos trilhos para cá”

O museu e arquivo histórico “Setsu Onishi” de Adamantina recebe até o final deste mês a exposição fotográfica “Jardim Brasil: dos trilhos para cá”. O museu e arquivo histórico “Setsu Onishi” de Adamantina recebe até o final deste mês a exposição fotográfica “Jardim Brasil: dos trilhos para cá”. O projeto da fotógrafa, jornalista e socióloga, Estela Mendes chamado de Lentes do Amanhã surgiu em 2023 com intuito de realizar ações socioculturais com adolescentes do Jardim Brasil. Participaram do projeto, 10 adolescentes de 13 a 16 anos que foram os alunos do curso de fotografia ministrado pela profissional por 3 meses e que resultou nas fotos da exposição.

De acordo com ela, as imagens evidenciam o cotidiano e a cultura do Jardim Brasil, tanto por retratar moradores como também os costumes e dia a dia do bairro e da história de Adamantina. “É um dos bairros mais antigos e onde muitos trabalhadores que ajudaram construir esta cidade, residem. O bairro nem sempre é compreendido enquanto um espaço periférico, à margem da sociedade adamantinense e por isso é alvo de inúmeras formas de preconceitos. Levar imagens de um bairro com estas características para o museu é uma forma de valorizar e colocar o Jardim Brasil em pauta”, afirma.

Ela ainda acrescenta que a exposição além de ser um momento contemplativo também é uma oportunidade para debater o bairro e também a desigualdade social que existe no município. “A desigualdade social e o racismo são assuntos que estudo há alguns anos. Ao olhar pra Adamantina e sua divisão geográfica logo se percebe também a divisão social e isso sempre chamou minha atenção, por isso escolhi justamente este bairro, queria fazer algo que fosse além da fotografia e que também pudesse trabalhar questões sociais do município”, finaliza. Serviço – O museu e arquivo histórico Setsu Onishi está localizado na Alameda Ihity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros. A exposição fotográfica pode ser visitada todos os dias da semana das 8h às 11h e das 13h às 17h e aos sábados das 8h às 12h.