Três homens morrem carbonizados após casa pegar fogo no PR, e polícia investiga se incêndio foi criminoso

Três homens morreram após uma casa pegar fogo por volta da meia-noite desta sexta-feira (12) em Pinhão, na região central do Paraná.
Testemunhas relataram que viram um quarto homem fugindo pela janela dos fundos, e, por isso, a Polícia Civil está investigando se o incêndio foi criminoso, ou não.
A casa era de madeira, tinha cerca de 50 metros quadrados e foi totalmente destruída pelo fogo.
Vizinhos tentaram conter as chamas, mas os bombeiros contam que, quando chegaram ao local, as vítimas já estavam carbonizadas.
A situação aconteceu no Bairro Caldas.
O delegado Leandro dos Santos, responsável pela investigação, afirma que aguarda a perícia confirmar as identidades das vítimas.
Segundo ele, as informações iniciais apontam que tratam-se de três homens de 42, 49 e 68 anos, cujos nomes não foram revelados.
Agora, a polícia busca imagens de câmeras de segurança e mais testemunhos para confirmar se havia, ou não, um quarto homem na casa no início do incêndio e, ainda, se ele ateou fogo na casa – e porque – ou se o fogo começou de forma acidental.
Por Lucas Polak, Eduardo Andrade, g1 PR e RPC Guarapuava – Foto: Eduardo Andrade/RPC