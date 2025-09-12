Pai e filho bebê morrem, mãe fica presa às ferragens e casal que estava em outro carro fica ferido em acidente no Paraná

Pessoas que estavam passando pelo local conseguiram resgatar o bebê de dentro do veículo e o levaram ao hospital de Imbituva, mas ele não resistiu aos ferimentos. A mãe e o corpo do pai ficaram presos às ferragens, e foram retirados pelas equipes de socorro. A mulher foi levada pelo serviço aeromédico a um hospital de Ponta Grossa.