Pai e filho bebê morrem, mãe fica presa às ferragens e casal que estava em outro carro fica ferido em acidente no Paraná

Um grave acidente entre dois carros matou pai e filho e deixou outras três pessoas feridas no final da manhã de quarta-feira (10) na BR-153 em Imbituva, na região central do Paraná.
Cleverson Luis Lemes, de 31 anos, morreu na hora. O filho bebê dele, Nathan Lemes, de 3 meses e meio de idade, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. No veículo, também estava a mãe e esposa das vítimas, que teve ferimentos graves.
No outro carro, tanto o motorista, quanto a passageira tiveram lesões consideradas moderadas.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 10h50 no km 308 da rodovia, que fica na região conhecida como Arroio Grande e liga Imbituva à Irati.
O trecho tem pistas simples e, segundo as corporações, os carros bateram de frente. As causas do acidente não foram reveladas e serão investigadas.
Com o impacto da batida, o que transportava pai, mãe e filho ficou com a frente totalmente destruída e o outro foi arremessado para fora da rodovia.
Pessoas que estavam passando pelo local conseguiram resgatar o bebê de dentro do veículo e o levaram ao hospital de Imbituva, mas ele não resistiu aos ferimentos. A mãe e o corpo do pai ficaram presos às ferragens, e foram retirados pelas equipes de socorro. A mulher foi levada pelo serviço aeromédico a um hospital de Ponta Grossa.
No outro veículo, motorista e passageira estavam conscientes. A mulher também precisou ser retirada das ferragens e ambos foram levados ao hospital de Irati por socorristas.
Por Millena Sartori, Gisele Wardani, g1 PR e RPC Ponta Grossa – Foto: Reprodução/RPC