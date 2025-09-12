Incêndio em caminhão carregado com algodão causa interdição parcial da SP-310 em Rio Preto

Um incêndio na carreta de um caminhão que estava carregada de algodão provocou a interdição parcial da rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto (SP), nesta quinta-feira (11).
Conforme apurado pela TV TEM, por ser um material altamente inflamável, as chamas se alastraram rapidamente. Equipes da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para auxiliar no combate ao fogo.
Por conta da ocorrência, uma das faixas da pista precisou ser interditada. Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de feridos.
Fogo em caminhão
Um caminhão também pegou fogo na rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), entre Pindorama e Palmares Paulista (SP), nesta quinta-feira.
Conforme a Polícia Rodoviária, outro caminhão que transportava etanol estava próximo ao veículo em chamas e, com isso, o risco de explosão era grande.
Por conta da fumaça, a Polícia Rodoviária atuou no local e teve ajuda do Corpo de Bombeiros e de brigadistas de uma usina próxima para controlar o fogo e evitar acidentes.
