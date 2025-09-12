Motorista é condenado a 5 anos de prisão por morte de universitários

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o motorista Evandro Rogério Leite, de 51 anos, a cinco anos e nove meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de homicídio culposo de 12 estudantes universitários e lesão corporal de outros três.
Além da pena, Evandro teve a habilitação suspensa por sete meses. O acidente que matou os jovens, que tinham idades entre 17 e 23 anos, aconteceu em fevereiro deste ano.
À EPTV, afiliada da TV Globo, a defesa de Evandro disse que vai recorrer da sentença por discordar de alguns pontos. O caso está em segredo de Justiça.
Na decisão, o juiz Iuri Sverzut Bellesini acolheu integralmente a acusação do Ministério Público de São Paulo e ainda analisou a existência de elementos contributivos para a ocorrência do acidente.
Bellesini destacou a conduta negligente e imprudente do réu, que, segundo ele, dirigia sem a cautela necessária e em uma via que não deveria ser acessada por veículos do porte do caminhão.
Tragédia em Nuporanga
O acidente aconteceu por volta das 23h de 20 de fevereiro na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330) entre Nuporanga e São José da Bela Vista (SP), em um trecho de pista simples. Os estudantes da Unifran saíram de Franca (SP) com destino a São Joaquim da Barra (SP), cidade onde moravam.
O ônibus, com 29 estudantes e o motorista, bateu com um caminhão que vinha no sentido oposto na pista, invadindo a faixa em que estavam. O impacto deixou a lateral do ônibus completamente destruída.
“As evidências de culpabilidade do motorista Evandro foram destacadas no dia em que ele foi preso. Duas testemunhas oculares, que viajavam num veículo que seguia imediatamente atrás do caminhão, presenciaram ele invadir a faixa da pista de rolamento contrária por três vezes antes de colidir lateralmente contra o ônibus”, informou à época o delegado Clodoaldo Vieira.
À polícia, quando foi detido, Evandro negou ter ingerido bebida alcoólica e culpou um desnível na pista como causa do acidente. Na época, o advogado dele negou que o motorista estivesse cansado.
Ao todo, 12 mortes foram confirmadas. Outras 19 pessoas feridas foram levadas para hospitais da região. A maioria delas foi encaminhada à Santa Casa de São Joaquim da Barra e recebeu alta no dia seguinte ao acidente.
A última vítima que estava internada na UTI da Santa Casa de Franca recebeu alta no dia 25 de fevereiro.
O caso não só deixou em luto toda a população de São Joaquim da Barra como ganhou repercussão nacional. Em seu programa, a apresentadora Ana Maria Braga, que é natural da cidade, se solidarizou com as vítimas.
