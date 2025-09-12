Motorista é condenado a 5 anos de prisão por morte de universitários

“As evidências de culpabilidade do motorista Evandro foram destacadas no dia em que ele foi preso. Duas testemunhas oculares, que viajavam num veículo que seguia imediatamente atrás do caminhão, presenciaram ele invadir a faixa da pista de rolamento contrária por três vezes antes de colidir lateralmente contra o ônibus”, informou à época o delegado Clodoaldo Vieira.

À polícia, quando foi detido, Evandro negou ter ingerido bebida alcoólica e culpou um desnível na pista como causa do acidente. Na época, o advogado dele negou que o motorista estivesse cansado.

Ao todo, 12 mortes foram confirmadas. Outras 19 pessoas feridas foram levadas para hospitais da região. A maioria delas foi encaminhada à Santa Casa de São Joaquim da Barra e recebeu alta no dia seguinte ao acidente.

A última vítima que estava internada na UTI da Santa Casa de Franca recebeu alta no dia 25 de fevereiro.