Ibama renova licença para reativar ferrovia em 14 cidades até Panorama

Decisão do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) renova a licença para a empresa Rumo Malha Paulista reativar ramal de ferrovia entre Tupã e Panorama.

Representa um trecho com 169km de ferrovias e que é, inclusive, parte do ramal até Bauru com passagem por Marília.

Assim, além de Panorama e Tupã, inclui mais 12 cidades, ou seja, Iacri, Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru, Junqueirópolis, Dracena e Ouro Verde.

Na renovação da licença para a ferrovia, o Ibama fixa prazo de cinco anos até nova análise no Ramal de Panorama.

A Rumo apresentou em julho o pedido da renovação da licença e a reativação até Panorama entra dessa forma no pacote de obrigações para a região.



A reativação da ferrovia no Ramal Bauru – Panorama integra compromissos da empresa para a renovação – com prorrogação – da concessão de ferrovia.

A Rumo, inclusive, mantém equipes de limpeza e recuperação em diversos pontos como Marília, Pompéia e Garça.

Além disso, promove pacote de ações judiciais para liberar trechos da ferrovia, como a área da antiga estação no centro de Marília.