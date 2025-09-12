No semáforo, motociclista e garupa são atingidos por caminhão no centro de Adamantina

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (12) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em Adamantina. O caso aconteceu no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Avenida Rio Branco, centro da cidade.

De acordo com imagens do circuito de monitoramento de uma empresa, um motociclista que aguardava no semáforo foi surpreendido quando sua moto foi atingida por um caminhão. O condutor, que estava acompanhado por uma pessoa na garupa, conseguiu se desvencilhar rapidamente e correu para escapar de ser atropelado.



Nas imagens, porém, não é possível identificar o que ocorreu com a pessoa que estava na garupa. Aparentemente, ela teria permanecido sob o veículo após o impacto.

Um carro que estava na fila também foi atingido.

As vítimas receberam atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros, enquanto a Polícia Militar registrou a ocorrência e adotou as providências necessárias.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda serão apuradas.

Por: Redação

