Interdição no viaduto da Rua Joaquim Nabuco volta a afetar tráfego, informa a Prefeitura de Adamantina

O tráfego de veículos no viaduto da Rua Joaquim Nabuco, em Adamantina, será novamente interrompido nesta segunda-feira (15), entre 13h e 17h, em razão da continuidade das obras de manutenção em uma das passarelas do pontilhão. A informação foi confirmada pela Prefeitura em comunicado oficial.

De acordo com a administração municipal, a intervenção consiste na retirada de placas metálicas que ainda permanecem no local, medida considerada essencial para garantir a segurança de quem circula pela área. Durante o período de bloqueio, a circulação de pedestres está mantida por meio da passarela lateral localizada no lado esquerdo do viaduto. Já a passagem inferior, sob a linha férrea, segue interditada devido a riscos estruturais.

A passarela destinada a pedestres está bloqueada desde 12 de fevereiro, quando a Prefeitura determinou a interdição diante do risco de acidentes. Na época, parte das placas chegou a ser removida, mas os trabalhos não tiveram continuidade, o que gerou cobranças por parte de vereadores e reclamações de moradores. O local é considerado de grande importância para a mobilidade urbana, sendo utilizado diariamente por crianças em idade escolar, idosos e trabalhadores.

Segundo o novo comunicado, a retomada dos serviços nesta semana busca dar sequência às intervenções necessárias. Para minimizar riscos, a área recebeu sinalização de segurança voltada a motoristas e pedestres.

A Prefeitura não informou se haverá novas interdições nos próximos dias nem estipulou um prazo para a conclusão das obras no pontilhão.

