Acidente entre motos deixa três pessoas feridas em Adamantina

Três pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo duas motocicletas no fim da tarde desta sexta-feira (12), no Centro de Adamantina. O acidente ocorreu por volta das 17h15, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Deputado Salles Filho.
Segundo a Polícia Militar, uma motociclista seguia pela Avenida Rio Branco, no sentido da Avenida Santo Antônio para a Rua Osvaldo Cruz, quando foi atingida por outra moto que vinha pela Rua Deputado Salles Filho, onde há sinalização de parada obrigatória. A condutora afirmou que o outro motociclista não respeitou a preferencial, avançando o cruzamento. Ela sofreu escoriações nos dois braços, recebeu atendimento médico no pronto-socorro e foi liberada em seguida.
O outro condutor declarou que trafegava sentido Centro-bairro e que, ao se aproximar do cruzamento, teve a visão prejudicada pela passagem de um carro. Ele contou que a outra motocicleta surgiu de repente, não conseguindo evitar a batida. O homem sofreu ferimentos leves no braço direito e aguardou atendimento no local.
Um passageiro que estava na garupa da segunda moto apresentava suspeita de fratura no punho esquerdo e foi levado para exames de imagem.
De acordo com a PM, ambos os condutores estavam com a documentação em dia e não apresentavam sinais de embriaguez. A Polícia Técnico-Científica foi acionada e realizou a perícia no local. (Por: Redação)