Polícia encontra sangue e marcas de tiro em picape de homens que saíram de SP para cobrar dívida no PR

Foram encontrados vestígios de sangue e marcas de disparo de arma de fogo na picape dos homens que desapareceram depois de cobrar uma dívida em Icaraíma, no noroeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM-PR). O veículo foi retirado do bunker, na área rural da cidade, na madrugada deste sábado (13).
Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso saíram de São José do Rio Preto (SP) e encontraram Alencar Gonçalves de Souza – que os contratou para a cobrança – na cidade do noroeste do Paraná. Os quatro foram vistos pela última vez no dia 5 de agosto.