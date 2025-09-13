Polícia encontra sangue e marcas de tiro em picape de homens que saíram de SP para cobrar dívida no PR

Foram encontrados vestígios de sangue e marcas de disparo de arma de fogo na picape dos homens que desapareceram depois de cobrar uma dívida em Icaraíma, no noroeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM-PR). O veículo foi retirado do bunker, na área rural da cidade, na madrugada deste sábado (13).