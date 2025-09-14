Prefeitura de Adamantina realiza mutirão de cirurgias de catarata pelo Programa Zera Fila

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início neste sábado (13) a mais uma etapa do Programa Zera Fila, com a realização de um mutirão de cirurgias de catarata. Somente neste fim de semana, estão previstas 60 cirurgias, realizadas na Santa Casa de Adamantina, em convênio firmado com o poder público.

O prefeito José Tiveron destacou o início dos procedimentos em vídeo publicado nas redes sociais, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti. “Só neste final de semana, serão cerca de 60 cirurgias realizadas, de um total de 300 procedimentos programados até o final do ano, garantindo dignidade, qualidade de vida e visão renovada para nossa população”, afirmou a gestão municipal.

A postagem também relembra o objetivo do programa, criado para combater as longas filas no sistema de saúde. “O Zera Fila nasceu com o compromisso de devolver ao cidadão o direito de ser atendido com rapidez e respeito. Já enfrentamos as filas de exames e consultas, e agora estamos garantindo que ninguém fique para trás nas cirurgias de catarata”, destaca o texto.

O Programa Zera Fila foi iniciado em julho e é viabilizado com recursos provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Adriana Ventura (NOVO), destinada ao município. Desde então, já foram realizados 722 exames de imagem, incluindo densitometria óssea, tomografia e ressonância magnética, que estavam represados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos os pacientes contemplados nos mutirões passam previamente por avaliação do médico regulador, que define as prioridades e agenda os procedimentos de forma organizada e transparente.

O prefeito José Tiveron e secretária municipal de Saúde destacou ainda que com essa nova fase, a Prefeitura de Adamantina reforça seu compromisso em ampliar o acesso à saúde e reduzir a espera por atendimentos essenciais. A expectativa é que até o final de 2025, centenas de moradores tenham suas demandas de exames e cirurgias atendidas, devolvendo qualidade de vida e bem-estar à população.