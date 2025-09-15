DIVERGÊNCIA: Prefeitura reinaugurou o Terminal Rodoviário e vereadores já cobram reforma completa

Na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal na noite do dia 1º de setembro os vereadores Aguinaldo Galvão (Republicanos) e Daniel Fabri (Podemos) apresentaram a Indicação nº 321/25, que cobra a “realização de estudos técnicos e a adoção de medidas para a revitalização completa da Terminal Rodoviário ‘Tamoto Matuoka’, bem como a reorganização dos serviços oferecidos no local, em especial a melhoria das condições dos banheiros públicos.”

Segundo os autores do pedido, atualmente, o espaço tem sofrido um processo de degradação e desorganização, carente de manutenção, modernização e melhor gestão dos serviços básicos, como os sanitários.

Entretanto, divergentemente, quatro dias depois, durante o evento EmpreendaTur realizado em Adamantina pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Turismo e Viagens e da Federação dos Empreendedores do Brasil (Fenae Brasil), a Prefeitura de Adamantina fez a cerimônia de reinauguração da Revitalização do Terminal Rodoviário.

Essas obras tiveram início em julho de 2024, segundo divulgou na época o próprio Município, com investimento de valor de R$ 499 mil em recursos estaduais por Adamantina ser MIT (Município de Interesse Turístico). Foi feita a substituição de toda a parte elétrica e da cobertura, além de nova pintura.

Agora, os vereadores enfatizam que “um ambiente revitalizado e bem cuidado poderá oferecer mais conforto, segurança, acessibilidade e dignidade aos passageiros e trabalhadores, além de impactar positivamente a imagem da cidade junto aos visitantes.”

Por Folha Regional Adamantina

